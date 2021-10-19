Hastane Hizmetlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Hastane Hizmetlisi görev tanımı nedir, Hastane Hizmetlisi ne iş yapar, Hastane Hizmetlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hastane Hizmetlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hastane Hizmetlisi Tanımı;

Hasta ve muayene odalarını düzenleme, hasta bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olma ve hasta ve ekipmanların nakil işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Hastane Hizmetlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Hastane Hizmetlisi Maaşları

Hastane Hizmetlisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Hastane Hizmetlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hastane Hizmetlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hastane Hizmetlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Hastane Hizmetlisi Ne İş Yapar?

Hastane Hizmetlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Odaları havalandırmak,

c) Hasta etejerlerini düzeltmek,

d) Hasta yataklarını yapmak,

e) Hasta yemek masalarını hazırlamak/toplamak,

f) Hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb.) toplamak,

g) Muayene odalarının örtülerini değiştirmek,

h) Hasta dosyalarını, konsültasyon kağıtlarını, ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta numunelerini (kan, idrar vb.) ilgili birimlere götürmek,

i) Hastayı muayene ve tetkik için ilgili birime götürmek,

j) Hastaya banyo yapmada yardımcı olmak,

k) Hastanın yemek yemesine yardımcı olmak,

l) Hastanın boşaltım ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak,

m) Hastanın el ve yüz temizliğinde hemşireye yardımcı olmak,

n) Hasta elbiselerini değiştirmek/yardım etmek,

o) ERCP, LP gibi işlemler sırasında doktor ve hemşireye yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hastane Hizmetlisi Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Hastane Hizmetlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hastane Hizmetlisi mesleğinin meslek kodu 5329.01 olarak belirlenmiştir



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