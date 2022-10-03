Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) görev tanımı nedir, Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) ne iş yapar, Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) Tanımı;

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Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) Maaşları

Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7413.02

Meslek Adı :

Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Hattı Döşeyicileri Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrikli trenler, tramvaylar veya troleybüslere elektrik veren havai hatları çeken ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Diğer işçiler yardımıyla alçalıp yükselebilen bir platform üzerinde çalışarak karşılıklı direkler arasında çapraz askı tellerini ve izolatörleri monte etmek,

b) İletken telleri çapraz tellerin izolasyonlu kısımlarına bağlamak,

c) Telleri eklemek ve lehimlemek,

d) İletken tellerin eğim derecesini ayarlamak,

e) Arızalı telleri ve yardımcı teçhizatı tamir etmek,

f) Belirli bir havai hat üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt olunabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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