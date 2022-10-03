Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) görev tanımı nedir, Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) ne iş yapar, Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) Tanımı;

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Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) Maaşları

Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7413.04

Meslek Adı :

Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Hattı Döşeyicileri Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Telefon ve telgraf haberleşme hatlarını çeken ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hat Çekici (Telefon ve Telgraf) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Direklere tırmanarak buralara izolatörler, paratoner tesisatı ve diğer yardımcı teçhizatı takmak,

b) Değişen hava şartları altında kopmaması için gerekli eğimi de vermeğe özellikle dikkat ederek direkten direğe veya evlere tel çekmek ve bağlamak,

c) Telleri çeşitli metotlarla eklemek,

d) Arızalı telleri ve yardımcı teçhizatı tamir etmek,

e) Yeraltı telefon ve telgraf kablolarını döşeyebilir ve tamir edebilir.

f) Direk de dikebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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