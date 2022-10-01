Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı görev tanımı nedir, Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı ne iş yapar, Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı Tanımı;

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Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı Maaşları

Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.34

Meslek Adı :

Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tersane Yardımcı İşçisi ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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