Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı Tanımı;
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Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı Maaşları
Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7213.34
Meslek Adı :
Hava Aracı Metal Parça İmalatçısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu :
Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Metal Levha İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Tersane Yardımcı İşçisi ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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