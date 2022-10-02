Hava Aracı Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hava Aracı Montaj Elemanı görev tanımı nedir, Hava Aracı Montaj Elemanı ne iş yapar, Hava Aracı Montaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hava Aracı Montaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hava Aracı Montaj Elemanı Tanımı;

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Hava Aracı Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hava Aracı Montaj Elemanı Maaşları

Hava Aracı Montaj Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hava Aracı Montaj Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hava Aracı Montaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7232.05

Meslek Adı :

Hava Aracı Montaj Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Hava Taşıtı Motoru Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, hava araçlarında yapısal montaj öncesi hazırlık yaparak yapısal ve elektrik temelli cihaz ve kablo montaj işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmaları yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hava Aracı Montaj Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) Gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uygun çalışmak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Hızlı Servis Restoranı açılış ve kapanış işlemlerini yapmak,

e) Hızlı servis hizmetleri ile ilgili, servis bölgesi ve üretim bölgesi faaliyetlerini yürütmek,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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