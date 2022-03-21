Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni görev tanımı nedir, Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni ne iş yapar, Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni Tanımı;

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Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni Maaşları

Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.28

Meslek Adı :

Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Meteorolojik gözlem ve ölçüm yapan, kayıt tutan, kodlama yapan, verileri işleyen, gözlem raporlarını ileten, hava analizi ve tahmin yapan, tahminlerin ilgili yerlere iletilmesini sağlayan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gözlemler yapmak,

b) Hava meydanlarında yer gözlemleri yapmak,

c) Sinoptik, ravinsonde rasatlarını gerekli haritalara işlemek, çizimini gerçekleştirmek ve meteorolojik hava tahmini yapmak,

d) Gözlem raporlarını yorumlamak,

e) Coğrafi alanlarda ısı, yağış, basınç ile ilgili meydana gelen değişimleri incelemek,

f) Gözlem bilgilerini kodlamak, telekomünikasyon devrelerine vermek, (teleks, faks, bilgisayar vb.)

g) Deniz meteoroloji istasyonlarında rüzgar ve dalga tahmini yapmak,

h) Hava etüdü yaparak havzaya gelebilecek yağış miktarını belirlemek,

i) Bölgenin ısı, yağış, basınç ve nem haritalarını hazırlamak,

j) Dünya iklim değişikliklerinin incelenmesine katkıda bulunmak,

k) Ravinsonde rasatlarını yapmak,

l) Verilerin istatistiksel değerlendirmelerini yapmak,

m) Güneş, rüzgar ve dalga gibi enerji kaynaklarının değişik enerjilere dönüşümünde gerekli altyapının kurulmasına katkıda bulunmak,

n) Acil durumlarda kullandığı cihazlar üzerinde oluşabilecek basit arızalara müdahale etmek, kalibrasyon ayarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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