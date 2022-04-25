Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) Tanımı;
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Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) Maaşı Ne Kadar? 2022 Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) Maaşları
Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7126.07
Meslek Adı :
Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
Meslek Grubu :
İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Birim Grubu :
Su Ve Boru Tesisatçıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Binaların havagazı tesisatlarının tesisat plan ve şartnamelere göre uygunluğunun lüzumlu aletlerle muayene ve kontrolünü yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Tesisatı kontrol edilecek binaya gitmek,
b) Su terazisi ile tesisatta akıntı aramak,
c) İlerde meydana gelebilecek ters akıntıları düzelttirmek,
d) Bağlantıların düzgünlüğünü, bacaların çekişini ve havalandırmayı incelemek,
e) Gereken yerlerde menfezler açtırmak,
f) Tesisatın manometreyle basıncını ölçmek,
g) Plan ve şartnamelere uymayan veya eksik olan tesisatı tespit edip düzeltilmesini ilgililere bildirmek,
h) Yaptığı işleri rapor halinde tanzim edip amirlerine bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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