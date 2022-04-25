Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) görev tanımı nedir, Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) ne iş yapar, Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) Tanımı;

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Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) Maaşı Ne Kadar? 2022 Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) Maaşları

Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.07

Meslek Adı :

Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binaların havagazı tesisatlarının tesisat plan ve şartnamelere göre uygunluğunun lüzumlu aletlerle muayene ve kontrolünü yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tesisatı kontrol edilecek binaya gitmek,

b) Su terazisi ile tesisatta akıntı aramak,

c) İlerde meydana gelebilecek ters akıntıları düzelttirmek,

d) Bağlantıların düzgünlüğünü, bacaların çekişini ve havalandırmayı incelemek,

e) Gereken yerlerde menfezler açtırmak,

f) Tesisatın manometreyle basıncını ölçmek,

g) Plan ve şartnamelere uymayan veya eksik olan tesisatı tespit edip düzeltilmesini ilgililere bildirmek,

h) Yaptığı işleri rapor halinde tanzim edip amirlerine bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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