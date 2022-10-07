Havai Fişek Ateşleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Havai Fişek Ateşleyicisi Tanımı;
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Havai Fişek Ateşleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Havai Fişek Ateşleyicisi Maaşları
Havai Fişek Ateşleyicisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Havai Fişek Ateşleyicisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havai Fişek Ateşleyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7542.04
Meslek Adı :
Havai Fişek Ateşleyicisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Ateşleyiciler Ve Patlatma İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Havai Fişek Ateşleyicisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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