Havalı Korna İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Havalı Korna İmal İşçisi görev tanımı nedir, Havalı Korna İmal İşçisi ne iş yapar, Havalı Korna İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Havalı Korna İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Havalı Korna İmal İşçisi Tanımı;

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Havalı Korna İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Havalı Korna İmal İşçisi Maaşları

Havalı Korna İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Havalı Korna İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havalı Korna İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.14

Meslek Adı :

Havalı Korna İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tır, kamyon, otobüs vb ağır vasıta araçlarda kullanılan yüksek ses yayan havalı korna imalatı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Havalı Korna İmal İşçisi , işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Havalı korna imalatında kullanılan parçaları temin etmek,

b) Havalı kornaların imalatında kullanılan sac, alüminyum, emaye kaplı tel, cıvata, hava basma aparatı, supap, bobin vb parçaların toplanarak montajını yapmak,

c) Bobinlerin voltaj (12-24 volt) ayarlarını yapmak,

d) Kornaya ait ana gövdeyi, numune vererek dökümcülere döktürmek,

e) Montaj işlemi biten kornaları boyatmak, nikelaj olması gereken kısımları nikelajla kaplatmak, son kat boyama işlemini yaptırmak,

f) Kompresörle hava basarak kornaların sağlıklı çalışıp çalışmadığını ve sağlamlığını test etmek,

g) Test işleminden sonra ambalajlamak ve satışa hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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