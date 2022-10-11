Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman görev tanımı nedir, Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman ne iş yapar, Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman Tanımı;

__

Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman Maaşı Ne Kadar? 2022 Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman Maaşları

Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.08

Meslek Adı :

Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sularda işleyen taşıt araçlarının geçmesini teminen kanal ve limanlardaki havuzların kapılarını açan ve kapatan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Havuz Operatörü (Kanal ve Liman) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kanal veya limanlarda havuzların açılıp kapatılmasını sağlayan makineleri ve elektrik teçhizatını çalıştırmak,

b) Teçhizatı temizlemek, yağlamak ve ufak tamir işlerini yapmak,

c) Teknelerin sayısına, tipine, seyir istikametine, su kesimlerine, hava şartlarına ve diğer hususlara ait bilgilerin kaydını tutmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?