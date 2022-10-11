Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman Tanımı;
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Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman Maaşı Ne Kadar? 2022 Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman Maaşları
Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8343.08
Meslek Adı :
Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Grubu :
Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Sularda işleyen taşıt araçlarının geçmesini teminen kanal ve limanlardaki havuzların kapılarını açan ve kapatan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Havuz Operatörü (Kanal ve Liman) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kanal veya limanlarda havuzların açılıp kapatılmasını sağlayan makineleri ve elektrik teçhizatını çalıştırmak,
b) Teçhizatı temizlemek, yağlamak ve ufak tamir işlerini yapmak,
c) Teknelerin sayısına, tipine, seyir istikametine, su kesimlerine, hava şartlarına ve diğer hususlara ait bilgilerin kaydını tutmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman maaşlarına ek olarak sizlerde Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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