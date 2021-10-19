Hekim-Pratisyen Maaşı Ne Kadar? 2021 Hekim-Pratisyen Maaşları ve İş İlanları

Hekim-Pratisyen görev tanımı nedir, Hekim-Pratisyen ne iş yapar, Hekim-Pratisyen olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hekim-Pratisyen mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hekim-Pratisyen Tanımı;

İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

Hekim-Pratisyen Maaşı Ne Kadar? 2021 Hekim-Pratisyen Maaşları

Hekim-Pratisyen maaşı ortalama aylık 9.500 - TL’dir. En düşük Hekim-Pratisyen maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hekim-Pratisyen iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hekim-Pratisyen Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Hekim-Pratisyen Ne İş Yapar?

Hekim (Pratisen) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayetlerini dinlemek ve muayene etmek,

b) Bilgi için özel testler veya röntgen incelemesi yaptırmak ve bunların sonucunu tahlil etmek,

c) Gerektiğinde diğer doktorlara danışarak insan vücudundaki bozukluğun nedenini saptamak,

d) Hastaların, yeniden sağlıklarına kavuşmaları bakımından tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde ilaç tedavisi uygulamak,

e) Erken tanı konulduğunda ilerlemesi önlenebilen hastalıkların erken tanısını koymak,

f) Sağlıklı bebekleri ve erişkinleri hastalıklardan korumak için aşılama hizmetleri vermek,

g) Hastanın durumuna göre özel testler veya röntgen incelemesini yaptırmak, incelemelerin sonucunu tahlil etmek,

h) İş kazası, trafik kazası, ölüm ve yaralanma gibi olayları hastanede görevli polise bildirmek ve gerekli raporları düzenlemek,

i) Aile planlaması konusunda danışmanlık yapmak,

j) Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare etmek,

k) Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman gerekli önlemleri almak için çalışmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hekim-Pratisyen Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Genel Tıp Doktorları

Türk Meslekler sözlüğünde Hekim-Pratisyen mesleğinin meslek kodu 2211.01 olarak belirlenmiştir



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