Helezon Yay Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Helezon Yay Makinası Operatörü görev tanımı nedir, Helezon Yay Makinası Operatörü ne iş yapar, Helezon Yay Makinası Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Helezon Yay Makinası Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Helezon Yay Makinası Operatörü Tanımı;

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Helezon Yay Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Helezon Yay Makinası Operatörü Maaşları

Helezon Yay Makinası Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Helezon Yay Makinası Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Helezon Yay Makinası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.30

Meslek Adı :

Helezon Yay Makinası Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yatak imalatında kullanılan helezon yayları yay makinesinde üreterek diğer istasyonların kullanımına hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Helezon Yay Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Helezon yay makinesini kullanıma hazırlamak, b) Makineyi çalıştırmak,

c) Deneme üretimi yaparak, seri üretime hazırlanmak,

d) Makinenin çalışmasına nezaret ederek helezon yay üretimini gerçekleştirmek,

e) Üretimi kontrol ederek hata ve sapmaları önlemek,

f) Makine ayarlarını ve kalıpları ürüne göre yenilemek,

g) İmal edilen yayları bekleme sehpalarına almak,

h) Çıkan hurdaları hurda bölümüne göndermek,

i) Makinenin basit bakım ve onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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