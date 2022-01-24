Hemodiyaliz Hemşiresi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hemodiyaliz Hemşiresi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hemodiyaliz Hemşiresi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hemodiyaliz Hemşiresi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hemodiyaliz Hemşiresi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hemodiyaliz Hemşiresi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hemodiyaliz Hemşiresi Maaşları

Hemodiyaliz Hemşiresi maaşı ortalama olarak aylık 12250_TL'dir. En düşük Hemodiyaliz Hemşiresi maaşı 9500_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hemodiyaliz Hemşiresi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2221.12

Meslek Adı :

Hemodiyaliz Hemşiresi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hemodiyaliz ünitesinde takibe alınan hastalar için gerekli hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olan nitelikli sağlık personelidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hemodiyaliz Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hemodiyaliz Hastasının Hasta Tanılama Formunu kullanarak değerlendirmek, bakım ve gereksinimlerini planlamak, uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek, gereksinimlere göre yeni düzenlemeler yapmak, Hastanın kendi kendine bakımını desteklemek,

b) Hastayı hemodiyalize hazırlamak, hemodiyaliz merkezi hakkında ve yapılacak işlem ile ilgili olarak bilgi vermek, Hemodiyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirmek,

c) Hasta ve yakınlarını hemodiyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirmek,

d) Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizatı hazırlamak, Arteriovenöz fistül girişimini yapmak,

e) Diyaliz öncesi, sonrası ve hemodiyaliz sırasında hastanın yaşam bulgularını ve kilosunu takip etmek,

f) Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydetmek, uygulamak, etki ve yan etkilerini gözlemek, komplikasyonlara karşı önlemler almak, Hastanın diyaliz sırasında ve sonrasında ilaç uygulamalarını yapmak, ve kaydetmek,

g) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri hemşire gözlem formuna kaydetmek, nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim etmek,

h) Hasta ile ilgili laboratuvar örneklerini almak, en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlamak,

i) Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izlemek, ilgili ekiple bilgi alış verişinde bulunmak,

j) Hastaların güvenli bir biçimde taşınmasını sağlamak, İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri almak,

k) Hasta ile ilgili acil durumları saptayarak uygun şekilde girişimde bulunmak, kayıt etmek, Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlamak,

l) Hemşirelik uygulamaları için gerekli olan malzemelerin yeterli çal

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