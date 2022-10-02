Hereke / İpek Halı Dokumacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hereke / İpek Halı Dokumacısı görev tanımı nedir, Hereke / İpek Halı Dokumacısı ne iş yapar, Hereke / İpek Halı Dokumacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hereke / İpek Halı Dokumacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hereke / İpek Halı Dokumacısı Tanımı;

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Hereke / İpek Halı Dokumacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hereke / İpek Halı Dokumacısı Maaşları

Hereke / İpek Halı Dokumacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hereke / İpek Halı Dokumacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hereke / İpek Halı Dokumacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.53

Meslek Adı :

Hereke / İpek Halı Dokumacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokuma araç gereçlerini kullanarak, dokumaya hazırlık yapabilen, halı dokuyabilen ve bitirme işlemlerini yapabilen kişidir .

Görev ve İşlem Basamakları :

Hereke / İpek Halı Dokumacısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geleneksel Türk dokuma sanatlarını incelemek,

b) Kirkitli dokuma tezgâhları kurmak,

c) Kirkitli dokumalarda çözgü hazırlamak,

d) Kirkitli dokumalarda başlama işlemleri yapmak,

e) Halıda kalite hesaplamak,

f) Hereke halısıdokumaya hazırlık yapmak,

g) Hereke halısı dokumak,

h) Kirkitli dokumalarda bakım onarım yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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