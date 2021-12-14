Hidrolik Pnömatikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Hidrolik Pnömatikçi görev tanımı nedir, Hidrolik Pnömatikçi ne iş yapar, Hidrolik Pnömatikçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hidrolik Pnömatikçi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hidrolik Pnömatikçi Tanımı;

iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde çalışan, endüstriyel üretimin gerçekleştirildiği işyerlerinde otomasyon sistemleri, iş makineleri, takım tezgâhları, robot sistemleri ve preslerin projeye göre devre elemanlarını hazırlayarak montajını yapan, bakım onarım işlemlerini gerçekleştiren ve bireysel mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Hidrolik pnömatik devre elemanlarının sembollerle ifade edilmesi, devre projesinin okunup kavranması Hidrolik Pnömatikçinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Hidrolik Pnömatikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Hidrolik Pnömatikçi Maaşları

Hidrolik Pnömatikçi maaşı ortalama aylık 5.700- TL’dir. En düşük Hidrolik Pnömatikçi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hidrolik Pnömatikçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hidrolik Pnömatikçi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Hidrolik Pnömatikçi Ne İş Yapar?

Hidrolik Pnömatikçiişletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan alanını düzenlemek

e) Hidrolik devre elemanlarını hazırlamak

f) Hidrolik sistemleri kurmak

g) Hidrolik devre montajı yapmak

h) Hidrolik sistemi test ederek çalıştırmak

i) Hidrolik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak

j) Hidrolik sistemin kontrollerini yapmak

k) Filtre ve tesisat iletim elemanlarının (boru ve hortum) bakım ve onarımını yapmak

l) Hidrolik valflerin bakım ve onarımını yapmak

m) Tahrik (İş) elemanlarının bakım ve onarımını yapmak

n) Hidrolik sistemi işletmeye almak

o) Pnömatiğin temel prensiplerini uygulamak

p) Pnömatik devre elemanlarını hazırlamak

q) Pnömatik devre montajı yapmak

r) Pnömatik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak

s) Pnömatik enerji kaynağı elemanlarının bakım ve onarımını yapmak

t) Pnömatik kumanda elemanlarının bakım ve onarımını yapmak

u) Pnömatik sistemi işletmeye almak

v) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hidrolik Pnömatikçi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Hidrolik Pnömatikçi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hidrolik Pnömatikçi mesleğinin meslek kodu 7233.39 olarak belirlenmiştir

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