Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Tanımı;

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Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.38

Meslek Adı :

Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal eşyaların iç yada dış yüzeylerini honlayan, dikey yada yatay çalışan bir honlama tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek parçayı gönye, cetvel, mikrometre ve el aletleri kullanarak tezgahın tablasına yerleştirmek ve bağlamak,

b) Tezgahın miline özel kalemleri takmak,

c) Kalemin tezgaha verilme miktarını ve milin dönme hızını ayarlamak,

d) İnme uzunluğunu ve kesme derinliğini kontrol için durma yerlerini ayarlamak,

e) Tezgahı çalıştırmak ve el çarkını döndürerek yada otomatik mekanizmayı çalıştırarak işlenecek parça boyunca kalemin verilmesini yada gidip gelmesini sağlamak,

f) Kalemin ve işlenecek parçanın üzerine soğutucu sıvının doğrudan akışını sağlamak ve düzenlemek için musluğu elle döndürerek açmak,

g) Önceden hazırlanmış ölçü aletleri ve mikrometreler kullanarak honlanmış parçanın özelliklere uygunluğunu ölçmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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