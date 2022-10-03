Höşmerim Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Höşmerim Ustası görev tanımı nedir, Höşmerim Ustası ne iş yapar, Höşmerim Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Höşmerim Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Höşmerim Ustası Tanımı;

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Höşmerim Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Höşmerim Ustası Maaşları

Höşmerim Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Höşmerim Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Höşmerim Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.32

Meslek Adı :

Höşmerim Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tuzsuz taze peynir, nişasta, pirinç unu konularak peynir tatlısı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Höşmerim Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Höşmerim yapımında kullanılan malzemeleri temin etmek,

d) Kullanılacak malzemeleri sırasıyla uygun oranlarda karıştırmak, pişirmek,

e) Tabaklara alarak süslemek ve servise hazır hale getirmek,

f) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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