Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi görev tanımı nedir, Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi ne iş yapar, Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Tanımı;

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Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Maaşları

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9612.06

Meslek Adı :

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Çöp Tasnif Ediciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ergitilecek hurdayı kontrol ederek üretilecek metalin kalitesini düşürebilecek ve üretim sırasında tesise veya ocak/fırınlara zarar verebilecek istenmeyen maddelerin hurdadan ayrılması, hurdayı kantarda tartarak hurda sepetlerine/şarj kutularına yerleştirilmesi, hurdaların ergitme ocak/fırınlarında kullanılabilecek ebatlarda kesilmesi ve ergitme ocak/fırınlarına ikmalinin sağlanması işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi , İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Çalışma öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

f) İş organizasyonu yapmak

g) Hurda kesme ve hazırlama tesisindeki tezgah ve donanımları hazırlamak

h) Hurda sahasındaki hurdanın kontrolünü gerçekleştirmek

i) Hurda kesme donanımları ve süreçle ilgili, malzeme, alet ve ekipmanları hazırlamak

j) Hurdaları hazırlamak için hurda kesme donanımlarını ayarlamak

k) Hurdanın stoklanmasını sağlamak

l) Hurda kesme ve hazırlama işlemini gerçekleştirmek

m) Donanımları ayarlamak

n) Üretim kalitesine uygun hurdayı hazırlamak

o) Hurda sevki için vinçlerin hazırlanmasını sağlamak

p) Hurda kesme ve hazırlama işlemini gerçekleştirmek

q) Üretime yönelik uygun hurdanın gönderilmesini sağlamak

r) Hazırlanan hurdayı sevk etmek ve raporları hazırlamak

s) Hazırlanan hurdayı ön ısıtma ünitesine sevk etmek

t) Bulunduğu bölümün temizliğini yapmak

u) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi maaşlarına ek olarak sizlerde Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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