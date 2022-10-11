Hurda Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Hurda Satıcısı Tanımı;
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Hurda Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hurda Satıcısı Maaşları
Hurda Satıcısı maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Hurda Satıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hurda Satıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9612.04
Meslek Adı :
Hurda Satıcısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Çöpçüler
Meslek Birim Grubu :
Çöp Tasnif Ediciler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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