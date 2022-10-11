Hurda Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hurda Satıcısı görev tanımı nedir, Hurda Satıcısı ne iş yapar, Hurda Satıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hurda Satıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hurda Satıcısı Tanımı;

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Hurda Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hurda Satıcısı Maaşları

Hurda Satıcısı maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Hurda Satıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hurda Satıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9612.04

Meslek Adı :

Hurda Satıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Çöp Tasnif Ediciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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