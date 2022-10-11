İçli Köfte Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İçli Köfte Ustası maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte İçli Köfte Ustası iş tanımı, aylık ortalama maaşları, İçli Köfte Ustası iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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İçli Köfte Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İçli Köfte Ustası görev tanımı nedir, İçli Köfte Ustası ne iş yapar, İçli Köfte Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İçli Köfte Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İçli Köfte Ustası Tanımı;

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İçli Köfte Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İçli Köfte Ustası Maaşları

İçli Köfte Ustası maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük İçli Köfte Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İçli Köfte Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9411.07

Meslek Adı :

İçli Köfte Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İçli köfte yapacağı eti ve malzemeleri hazırlama, yoğurma, içini doldurma, pişirme ve servise hazır hale getirme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İçli Köfte Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Sağlık ve temizlik kurallarına uygun çalışma ortamını hazırlamak,

c) İçli köfte yapımında kullanılan malzemeleri temin etmek,

d) İçli köfte harcını hazırlamak, buzdolabında donmasını sağlamak,

e) Bulgur, kıyma dış karışımını uygun kıvama gelinceye kadar yoğurmak,

f) Hazırlanan dış karışımdan küçük parçalar koparmak,

g) Elinin içinde parmağıyla köftelerin içini açmak, dışını hazırlamak,

h) İçine içli köfte harcından koymak, kapatmak, köfteyi yuvarlamak,

i) Müşterinin isteğine göre içli köfteleri suda haşlamak veya yağda kızartmak,

j) Servis tabağını hazırlamak, servise hazır hale getirmek,

k) Köftelik malzemelerin depolanması ve saklanması ile ilgili işleri yapmak,

l) Çalışma alanın ve kullanılan malzemelerin temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki İçli Köfte Ustası maaşlarına ek olarak sizlerde İçli Köfte Ustası mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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