İdari İşler Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 İdari İşler Uzmanı Maaşları ve İş İlanları

İdari İşler Uzmanı görev tanımı nedir, İdari İşler Uzmanı ne iş yapar, İdari İşler Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İdari İşler Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İdari İşler Uzmanı Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, kuruluş için ihtiyaç duyulan altyapı ve destek hizmetlerinin (yemek, ulaşım, güvenlik, bina/tesis teknik işletmesi vb.), kuruluş politikalarına ve işin gereklerine en uygun şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi ile mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

İdari İşler Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 İdari İşler Uzmanı Maaşları

İdari İşler Uzmanı maaşı ortalama aylık 3.330- TL’dir. En düşük İdari İşler Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.990 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İdari İşler Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İdari İşler Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İdari İşler Uzmanı Ne İş Yapar?

İdari İşler Uzmanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İdari işlere ilişkin bilgi sistemleri yönetimini sağlamak

d) Sistem yönetimi ile ilgili veri giriş faaliyetlerini gerçekleştirmek

e) Sistem yönetimi ile ilgili veri güncelleme faaliyetlerini gerçekleştirmek

f) İdari işlere ilişkin bütçeleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek

g) İdari işler hizmetlerine ilişkin taslak bütçe çalışması yapmak

h) Bütçe gerçekleşmelerini izlemek

i) Hizmet politika ve prosedürlerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak

j) Binanın ve tesisin teknik yönetimi ile ilgili sistemleri yürütmek ve geliştirmek

k) Bina sistemlerinin teknik yönetimini sağlamak

l) Ortak kullanım alanları ve malzemelerin yönetimini yapmak

m) Temizlik, çevre, hijyen ve iş güvenliği hizmetlerinin yönetimi yapmak

n) Araç-filo yönetimi ile ilgili sistemleri yürütmek ve geliştirmek

o) Çalışan hizmetleri yönetimi ile ilgili sistemleri yürütmek ve geliştirmek

p) Servis ve çalışan ulaşımı hizmetlerinin yönetimini yapmak

q) Yemek ve ikram hizmetlerinin yönetimini yapmak

r) Çalışanların kullanımına yönelik iletişim araçları ile ilgili hizmetlerin yönetimini yapmak

s) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev işlemleri yerine getirir.

İdari İşler Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Büro Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İdari İşler Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İdari İşler Uzmanı mesleğinin meslek kodu 3341.08 olarak belirlenmiştir



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