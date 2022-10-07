İhrazat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İhrazat İşçisi görev tanımı nedir, İhrazat İşçisi ne iş yapar, İhrazat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İhrazat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İhrazat İşçisi Tanımı;

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İhrazat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İhrazat İşçisi Maaşları

İhrazat İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük İhrazat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İhrazat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.17

Meslek Adı :

İhrazat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Galeri açma işinde yapılan her türlü kontrolde, deliklerin delinmesinde, galerinin ilerlemesinde, tahkimatın yapılmasında, araç ve gereçlerin bakım ve temizliğinin yapılmasında v.b işlerde ihzaratçıya yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İhzarat İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışılan galeriye gerekli olan makine, alet ve teçhizat ile malzeme taşımak,

b) Patlayıcı madde delikleri için sıkılma çamurunu hazırlamak,

c) Patlayıcı maddelerin ateşlenmesi sırasında belirlenen yerlerde nöbet tutmak,

d) Çıkan posayı nakil araçlarına yüklemek ve yüklenmesini sağlamak,

e) İhzaratçının yapacağı her türlü kontrolde, deliklerin delinmesinde, galerinin ilerlemesinde, tahkimatın yapılmasında, araç ve gereçlerin bakım ve temizliğinin yapılmasında v.b işlerde yardımcı çalışmak,

f) Havalandırma şebekesini ve gaz durumunu kontrol etmek, aksaklıkları ilgililere bilgi vermek,

g) Vardiyada kullanılan araç ve gerecin bakım ve temizliğini yapmak, ilgililere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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