İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni görev tanımı nedir, İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni ne iş yapar, İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni Tanımı;

Chiller ( su soğutma grubu), fancoil, merkezi iklimdirme sistemleri klima santralleri,hava filtreleme sistemleri,ameliyathane ve temiz oda iklimlendirme sistemleri konularında bilgili, devreye alma, bakım ve onarım işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni Maaşları

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.380 - TL’dir. En düşük İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.890 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni Ne İş Yapar?

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak.

b) Mesleği ile ilgili cihaz ve ekipmanların seçimini yapmak.

c) Sistemleri devreye almak,

d) Arıza tespitlerini ve onarımlarını yapmak,

e) Bakım işlem sırasına göre bakımlarını yapmak,

f) Raporlama ve takip işlerini yapmak,

g) Mesleği ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

klimlendirme Sistemleri Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3115.53 olarak belirlenmiştir



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