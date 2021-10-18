İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı görev tanımı nedir, İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı ne iş yapar, İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Tanımı;

Konfeksiyon ürünlerin, ilik-düğme makinesi ve yardımcı aparatlarını kullanarak ilik açma, düğme ve çap ağızlarını dikme işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Maaşı Ne Kadar? 2021 İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Maaşları

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Ne İş Yapar?

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretilmekte olan ürüne ve malzemeye göre ilik ve düğme makinesini ayarlamak,

b) Ürün üzerinde ilik-düğme yerlerini tespit etmek,

c) Kumaşın rengine göre makineye uygun ip takmak,

d) Dikilecek düğmeleri düğme makinesine yerleştirmek,

e) Makineyi çalıştırarak üründe işaretlenen yerlere düğmeleri dikmek,

f) Ürün üzerinde işaretlenen yerlere ilik açmak,

g) Kullandığı makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapmak,

h) Çalışma alanının temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı mesleğinin meslek kodu 8153.06 olarak belirlenmiştir



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