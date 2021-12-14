İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) görev tanımı nedir, İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) ne iş yapar, İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) Tanımı;

İmalat ve Kalite Sorumlusu(Metal)

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2021 İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) Maaşları

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) Ne İş Yapar?

İmalat ve Kalite Sorumlusu(Metal); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) mesleğinin meslek kodu 3122.38 olarak belirlenmiştir

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