İmi Maden İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İmi Maden İşçisi (Cam) görev tanımı nedir, İmi Maden İşçisi (Cam) ne iş yapar, İmi Maden İşçisi (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İmi Maden İşçisi (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmi Maden İşçisi (Cam) Tanımı;

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İmi Maden İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İmi Maden İşçisi (Cam) Maaşları

İmi Maden İşçisi (Cam) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İmi Maden İşçisi (Cam) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmi Maden İşçisi (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.24

Meslek Adı :

İmi Maden İşçisi (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretilecek cam eşya için cam madeni hazırlayan ve standart kalıplara koyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İmi Maden İşçisi (Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek cam eşyanın kalıp, gramaj vb. özelliklerini öğrenmek,

b) Kalıp içerisine cam madeni koyarak ısıtmak,

c) Fonga çubuğun ucuna maden almaya yarayan fonga (topuz) yapmak,

d) Fongayı özel bir çamurla sıvamak, fırında pişirmek ve hazır hale getirmek,

e) Fonga büyüklüğüne göre fırın ağız büyüklüğünü ayarlamak,

f) Eriyen madeni fırın içerisinde fongaya sarmak ve emişör kalıbına koymak,

g) Fonga ile emişör kalıbı arasında oluşan maden bağını otomatik makas ile kesmek,

h) Renkli cam üretimi için madeni boya kaplarına batırmak ve ısıtmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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