İngot Kalıp Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İngot Kalıp Hazırlama İşçisi görev tanımı nedir, İngot Kalıp Hazırlama İşçisi ne iş yapar, İngot Kalıp Hazırlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İngot Kalıp Hazırlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İngot Kalıp Hazırlama İşçisi Tanımı;

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İngot Kalıp Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İngot Kalıp Hazırlama İşçisi Maaşları

İngot Kalıp Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük İngot Kalıp Hazırlama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İngot Kalıp Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.51

Meslek Adı :

İngot Kalıp Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Talimat doğrultusunda ingot kalıplarını döküme hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İngot Kalıp Hazırlama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Talimatlara uygun olarak ingot kalıp dökümü için hazırlık yapmak,

b) Kalıplar, merkez yolluğu ve taban plakasını temizlemek,

c) Kum ve refrakter malzeme ile harç hazırlamak,

d) İngot kalıplarını döküme hazırlamak,

e) İngot kalıplarını araba üzerine yerleştirerek merkezlemek,

f) Dökümün alınmasına, ingotların sıyrılmasına ve haddehaneye taşınmasına yardımcı olmak,

g) Kullanılan malzeme ve ortamın düzen ve temizliğini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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