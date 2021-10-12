İnşaat Demiri Bağlama Ustası Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

İnşaat Demiri Bağlama Ustası görev tanımı nedir, İnşaat Demiri Bağlama Ustası ne iş yapar, İnşaat Demiri Bağlama Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnşaat Demiri Bağlama Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnşaat Demiri Bağlama Ustası Tanımı;

İnşaatın binayı taşıyan kısımlarında kullanılan ve beton malzemenin içinde yer alan demirleri şartname veya projeye uygun olarak kesip, büken, şekil veren ve beton kalıplar içine yerleştiren kişidir.

İnşaat Demiri Bağlama Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 İnşaat Demiri Bağlama Ustası Maaşları

İnşaat Demiri Bağlama Ustası maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük İnşaat Demiri Bağlama Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.980- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnşaat Demiri Bağlama Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İnşaat Demiri Bağlama Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

İnşaat Demiri Bağlama Ustası Ne İş Yapar?

İnşaat Demiri Bağlama Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

GÖREVLER

Proje ve şartnameleri inceleyerek demir çubukları seçerek keser, düzeltir, büker, düz demir kancalarını yapar, Şekil verdiği demir parçalarını bağ telleri veya bileziklerle birleştirir,

Demir çubuklarını kalıplar içine yerleştirir.

İnşaat Demiri Bağlama Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

İnşaat Demiri Bağlama Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnşaat Demiri Bağlama Ustası mesleğinin meslek kodu 7214.21 olarak belirlenmiştir



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