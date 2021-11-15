İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü ne iş yapar, İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü Tanımı;

Dolum yapılacak boş şişelerin inspektör hata tespit cihazında ışık ve kameralı sistemlerle kontrol edilmesi, olası şişe hatalarının tespit edilmesi, uygunsuz şişelerin banttan otomatik ayrılması ve sağlam şişelerin dolum bölümüne yönlendirilerek şişelere otomatik olarak ürün doldurulması işlemlerini yapan kişidir.

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü Maaşları

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 5.250 - TL’dir. En düşük İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

İnspektör ve Dolum Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnspektör hata tespit cihazını ve şişe bira dolum makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Banttan inspektöre gelen şişelerin gözle kontrollerini yapmak, hatalı şişeleri ayırmak,

c) Cihazdan geçen şişelerin ışık ve kameralı sistemle kontrol edilmelerini sağlamak,

d) Kontrolden geçen şişe hatalarının tespit edilmesini ve kaydedilmesini sağlamak,

e) İnspektörde bulunan ışık ve kamera sisteminin sağlamlık ve temizlik kontrollerini yapmak,

f) Hatalı şişelerin fotoselli sistemle banttan atık haznesine ayrılmalarını sağlamak,

g) Atık haznelerinde biriken atık şişelerin boşaltılmalarını sağlamak,

h) Makine aparatları yıprandığında veya kırıldığında parça değişimi yapmak,

i) Dolum makinesinde otomatik ürün dolum işlemlerini gerçekleştirmek,

j) Dolum hatalarını takip etmek ve gidermek, hatalı şişeleri banttan ayırmak,

k) Hata karşılaştırma işlemleri (test) için tanımlı dolapta hata numuneleri oluşturmak,

l) Ürün değişimlerinde konveyör bandın, inspektörün ve dolum makinesinin ayarlarını yenilemek,

m) Makine arıza ve aksaklıklarının giderilmesini sağlamak,

n) İşlemlere ait matbu form kayıtlarını tutmak,

o) Sistem dolum hattının otomatik temizliklerini başlatmak,

p) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8183.11 olarak belirlenmiştir

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