İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) görev tanımı nedir, İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) ne iş yapar, İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) Tanımı;

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İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) Maaşı Ne Kadar? 2022 İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) Maaşları

İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.14

Meslek Adı :

İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Örgü yünü ve iplikleri bir fırında kurutan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

İplik ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurutulacak iplik bobinlerini veya çilelerini fırın içindeki kafeslere yerleştirmek,

b) Fırın kapağını kapatmak,

c) Fırına sıcak buhar göndererek fırın içindeki ısıyı istenilen dereceye getirmek,

d) İlgili motorları çalıştırıp fırın içinde hava sirkülasyonu meydana getirerek rutubetli havanın dışarıya atılmasını sağlamak,

e) Kurutma işlemine nezaret etmek,

f) Isı, basınç ve zaman göstergelerini izlemek,

g) Gerektiği anlarda ısı ve basıncı düzenlemek,

h) Kuruyan iplikleri fırından çıkarmak için fırının kapı ve pencerelerini açarak içindeki sıcak havayı boşaltmak,

i) İplikleri fırından dışarıya alarak ilgili kısımlara gönderip, fırını temizlemek,

j) Aynı tip bir fırında iplikleri buharla muameleye tabi tutarak ütüleyebilir.

k) Fırının bakım ve onarımını yapabilir. Çalıştırdığı fırının tipine göre ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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