İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi görev tanımı nedir, İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi ne iş yapar, İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi Tanımı;

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İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi Maaşları

İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.16

Meslek Adı :

İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Örgü yünü ve ipliği makinede, kazanda veya havuzlarda yıkayarak, bunları yabancı maddelerden veya aşırı miktardaki kimyasal unsurlardan temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İplik ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yıkama kazanlarına veya havuzlarına belirli miktarda su almak, b) Suya sabun veya diğer temizlik maddelerinden katmak,

c) Temizlenecek iplikleri karışıma batırıp veya ipliklerin karışım içerisinden geçmesini temin eden otomatik tertibatı çalıştırmak,

d) Yıkama işlemine nezaret etmek,

e) Yıkanan iplikleri sık sık kontrol etmek,

f) Kontrol neticesine göre karışıma belirli miktarlarda temizlik maddeleri ilave ederek yıkama işlemini uzatmak veya durdurmak,

g) Yıkamadan çıkan iplikleri kurutulacağı veya daha başka bir işleme tabi tutulacağı yere göndermek,

h) Yıkama kazanlarını veya havuzlarını veya kullandığı makineleri temizlemek,

i) Yıkamadan çıkan iplikleri herhangi bir kurutma teçhizatını çalıştırarak kurutabilir. Havuzların, kazanların veya makinelerin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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