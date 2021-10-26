İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı görev tanımı nedir, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı ne iş yapar, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Tanımı;

İnşaat, kazı, kaldırma ve yol yapım işlerinde kullanılan iş makinelerinin (dozer, greyder, kepçe vb.) bakımını yapan ve meydana gelen arızaları gideren kişidir.

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Maaşları

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 5.750 - TL’dir. En düşük İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Ne İş Yapar?

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş makinelerinin bakımını yapmak üzere parçaları sökmek, temizlemek, yağlamak ve yerine monte etmek,

b) İş makinesinde meydana gelen arızanın nedenini ve yerini belirlemek için aracın kontrolünü yaparak arızalı parçayı tespit etmek,

c) Arızalı parçayı tümüyle ya da kısmen sökmek,

d) Parçaları onarmak veya onarılmayacak olanları yenisiyle değiştirmek,

e) Parçaları yerine monte etmek, ayarlarını yapmak,

f) Basınç ve verim testlerini yaparak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

g) Bakım ve tamir işlerini düzenli olarak yapabilmek için el takımlarını, ölçü aletlerini temiz tutmak,

h) Sipariş listesini çıkarmak ve maliyet hesabı yapmak,

i) Çıkabilecek arızaları önlemek için araçların periyodik bakım programlarına göre motor ayarı, yakıt donanımı, hidrolik ve pnömatik sistemlerinin vb. bakım ve ayarlarının yapılmasını sağlamak,

j) Yaptığı çalışmaları raporlayarak üstüne iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7233.18 olarak belirlenmiştir



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