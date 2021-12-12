İşe Alım Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İşe Alım Uzmanı görev tanımı nedir, İşe Alım Uzmanı ne iş yapar, İşe Alım Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşe Alım Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşe Alım Uzmanı Tanımı;

Çalıştığı veya personel alımına aracılık ettiği kuruluş için ihtiyaç duyulan personelin zamanında ve işin gereklerine en uygun şekilde seçilmesi ve yerleştirilmesi sürecini oluşturan; sürecin prosedürünü hazırlayan; kuruluşun kaynak ve bütçe planlamasına uygun olarak yürütülmesini ve insan kaynakları bilgi sisteminin işe alım modülünün işletilmesini sağlayan nitelikli kişidir.



İşe Alım Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 İşe Alım Uzmanı Maaşları

İşe Alım Uzmanı maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük İşe Alım Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşe Alım Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşe Alım Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

İşe Alım Uzmanı Ne İş Yapar?

İşe Alım Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma ile ilgili kuralları takip etmek,

b) Süreçlerin mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlamak,

c) İşe alım sürecine ilişkin bilgi sistemleri yönetimini sağlamak

d) Sistem yönetimi ile ilgili veri giriş sürecini yürütmek

e) Sistem yönetimi ile ilgili verileri güncellemek

f) İşe alım sürecine ilişkin bütçeleme faaliyetlerini yürütmek

g) İşe alım sürecine ilişkin taslak bütçe hazırlamak

h) İşe alım sürecine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirmek

i) İşe alım sistemini oluşturmak

j) İşe alım politikasını hazırlamak

k) İşe alım prosedürünü hazırlamak

l) Dış kaynaklardan alınacak hizmetleri koordine etmek

m) Tedarikçi firmalar ile temas kurmak

n) Hizmet satın alma süreçlerini yürütmek, hizmet sözleşmesini takip etmek

o) İşe alım hazırlıklarını yürütmek

p) İş ilanı hazırlıklarını yapmak

q) Aday havuzunu oluşturmak

r) Görüşme sürecini yürütmek, görüşme hazırlıklarını yapmak, görüşme organizasyonu yapmak, görüşmeyi gerçekleştirmek

s) Görüşme sonrası teklif sürecini yürütmek

t) Aday referans/bilgi kontrollerini yapmak

u) İş teklifi yapmak

v) İşe alım sonrası faaliyetleri yürütmek

w) İşe başlama sürecini yürütmek

x) İşten çıkış sürecini yürütmek

y) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İşe Alım Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Personel Ve Kariyer İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

İşe Alım Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İşe Alım Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2423.19 olarak belirlenmiştir

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