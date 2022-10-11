Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı görev tanımı nedir, Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı ne iş yapar, Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı Tanımı;

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Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı Maaşları

Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.22

Meslek Adı :

Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü ısıölçerin ve ısı sayacının metrolojik özelliklerini ve fonksiyonunu kullanım ömrü boyunca devam ettirecek bir şekilde, istenen montaj şartlarına uyarak takma ve sökme işlemini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre güvenliği önlemleri almak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Isıölçer takma öncesi işlemleri gerçekleştirmek,

e) Radyatör cinsi ve sayısını belirlemek, keşfi onaylamak, radyatörün boyutlarını tespit etmek, boyutlara göre takma yerini işaretlemek, petek sayısına göre takma yerini belirlemek,

f) Uzunluğa göre takılacak pay ölçer sayısını belirlemek,

g) Isıölçer sökme takma işlemini yapmak,

h) Isıölçer bağlantı sacını panel radyatöre takmak,

i) Isıölçer bağlantı sacını döküm radyatöre takmak,

j) Yüksekliği 250 mm den az olan radyatörlere ısıölçeri takmak,

k) Isıölçerini yapıştırıcı ile takmak,

l) Isıölçeri mühürlemek,

m) Isıölçeri sökmek,

n) Isıölçeri işletmeye almak,

o) Isıölçeri uyku modundan çıkarmak,

p) Telsiz iletimini kontrol etmek,

q) Donanımların çalışabilirliğini izlemek,

r) Isı sayacı takma öncesi tesisat şartlarını incelemek,

s) Isı sayacını sökmek,

t) Isı sayaçlarında takma öncesi işlemleri yapmak,

u) Isı sayacı takma işlemini yapmak,

v) Son işlemleri yapmak,

w) Isı sayacı takıldıktan sonra sızdırmazlık testi yapmak, LCD ekranı kontrol etmek, ısı sayacını mühürlemek, Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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