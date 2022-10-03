İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı görev tanımı nedir, İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı ne iş yapar, İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı Tanımı;

__

İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı Maaşları

İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.20

Meslek Adı :

İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşitme cihazlarına ait kulak kalıbı yapan, cihazın kalıp içerisine montajını yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşitme Cihazları Kalıp ve Montaj Elemanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hasta kulaklarından alınan negatif kalıbı mikromotor kullanarak işlemek,

b) İşlenmiş kalıbı mumyalamak suretiyle lekeleri kapatmak,

c) Mumyalanmış kalıpları jel kullanarak kalıp şeklini oluşturmak,

d) Kanal içi kalıpları UVA ışıkta pişirmek, biopar kalıpları sıcak su ile pişirmek,

e) Montaj yapılacak kalıp içine otoplastik malzeme ile dış kabı oluşturmak,

f) Dış kab oluşan kalıp içerisine kanal içi işitme cihazını monte etmek,

g) Kulak arkası cihazlar için biopor kalıbı oluşturmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EV

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?