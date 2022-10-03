İşitme Cihazları Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İşitme Cihazları Tamircisi görev tanımı nedir, İşitme Cihazları Tamircisi ne iş yapar, İşitme Cihazları Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşitme Cihazları Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşitme Cihazları Tamircisi Tanımı;

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İşitme Cihazları Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İşitme Cihazları Tamircisi Maaşları

İşitme Cihazları Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İşitme Cihazları Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşitme Cihazları Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.19

Meslek Adı :

İşitme Cihazları Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşitme cihazlarının bakım ve onarımlarını yapma bilgi becerisine sahip olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşitme Cihazları Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cihazın şikayeti hakkında müşteriden bilgi almak,

b) Arızanın nedenini tespit etmek,

c) Değişmesi gereken parçaları değiştirmek,

d) Tamir gerektiren aparatları tamir etmek,

e) Tamir ve bakımı yapılan cihazların çalışmasını test etmek,

f) Garanti kapsamı içinde, belirlenen limitler üzerinde arıza veren cihazların yenisiyle değiştirilmesini sağlamak,

g) İşitme cihazlarının bakım ve temizliğini yapmak,

h) Cihazların pil değişimlerini yapmak,

i) Cihazların doğru kullanımı için müşterilere bilgi vermek,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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