İşletme Elektrik Bakım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İşletme Elektrik Bakım Ustası görev tanımı nedir, İşletme Elektrik Bakım Ustası ne iş yapar, İşletme Elektrik Bakım Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşletme Elektrik Bakım Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletme Elektrik Bakım Ustası Tanımı;

Elektriksel sistem ve donanımların, bakımı, onarımı, kontrolü ve gerekli durumlarda kurulumu veya sökülmesi işlerinde çalışan, bakım ve onarım işlemlerinde, tesisatta ve donanımda meydana gelebilecek arızaların belirlenmesi, nedenlerinin bulunarak giderilmesi ve bunların istenilen şekilde ve sürekli olarak çalışmasını sağlayan nitelikli kişidir.

İşletme Elektrik Bakım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 İşletme Elektrik Bakım Ustası Maaşları

İşletme Elektrik Bakım Ustası maaşı ortalama aylık 5.700- TL’dir. En düşük İşletme Elektrik Bakım Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.900- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletme Elektrik Bakım Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşletme Elektrik Bakım Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İşletme Elektrik Bakım Ustası Ne İş Yapar?

İşletme Elektrik Bakım Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Bakım/onarımı yapılacak makine/cihazın teknik özelliklerini incelemek

f) Kullanılacak alet, araç, gereç ve donanımları hazırlamak

g) İlgili makine/cihaz ve donanımların fiili çalışmalarını sistematik olarak kontrol etmek

h) Makine/cihaz ve donanımları gözlemleyerek normal olmayan durumları tespit etmek

i) İşlemlere başlamadan önce güvenlik önlemlerini almak

j) Bakım yapılacak ekipmanın temizliğinin yapılmasını sağlamak

k) Planlı bakımları gerçekleştirmek ve takip etmek

l) Elektriksel ayarları yapmak

m) Planlı bakım sonrası kontrolleri yapmak

n) Kurulum, yer değiştirme ve söküm işlemlerini gerçekleştirmek

o) İşletme içinde kurulumu yapılan tesisatı denetlemek

p) Elektrik tesisatı bakım ve onarım işlemlerini yapmak

q) Yüksek gerilim ve alçak gerilim hücrelerinin bakım, kontrol ve işletimini gözetim altında yapmak

r) Topraklama tesisatı yapmak

s) Arızayı tespit etmek ve ortadan kaldırmak

t) Elektrik manevraları yapmak

u) Yapılan bakımların ve onarımların sonuçlarını raporlamak

v) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

İşletme Elektrik Bakım Ustası Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

İşletme Elektrik Bakım Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İşletme Elektrik Bakım Ustası mesleğinin meslek kodu 3113.31 olarak belirlenmiştir



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