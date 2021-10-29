İşletmeci Maaşı Ne Kadar? 2021 İşletmeci Maaşları, İşletmeci İş İlanları

İşletmeci görev tanımı nedir, İşletmeci ne iş yapar, İşletmeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İşletmeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmeci Tanımı;

İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan ayrıca küçük işletmeleri kurma ve yönetme (işletme) bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

İşletmeci Maaşı Ne Kadar? 2021 İşletmeci Maaşları

İşletmeci maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük İşletmeci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.000- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşletmeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşletmeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

İşletmeci Ne İş Yapar?

İşletmeci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlamak,

b) İşletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapmak ve kararlar almak,

c) İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenlemek,

d) İşlerin teknik denetimini sağlamak, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirlemek ve giderici önlemler almak,

e) Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İşletmeci Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Ekonomistler

İşletmeci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İşletmeci mesleğinin meslek kodu 2631.05 olarak belirlenmiştir



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