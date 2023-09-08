Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!

Isparta'da internet sitelerine ücret ödeyerek reklam verip kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtan ve ikametlerde bakım yapıyormuş gibi cihazları söküp takarak haksız kazanç sağlayan şüpheli tutuklandı.

YAYINLAMA
Google News
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!

Isparta'da kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı.

Isparta'da internet sitelerine ücret ödeyerek reklam verip kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtan ve ikametlerde bakım yapıyormuş gibi cihazları söküp takarak haksız kazanç sağlayan şüpheli tutuklandı.

TAMİR EDİYORMUŞ GİBİ YAPIP HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda R.Ö isimli şahsın aynı yöntem ile hakkında 18 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahsın 7 farklı dosyanın firarisi olduğu bu olaylardaki toplam zararın 35 bin 700 TL olduğu anlaşıldı. İl Jandarma bölgesinde de benzer suça karıştığı tespit edilen şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!

Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldıRahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı

Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandıCinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı

Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!

Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden olduEskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu

''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı

Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!

Kavga eden çocukları ayırıp, barıştırmak yerine kavga etmeyi tercih ettiler!Kavga eden çocukları ayırıp, barıştırmak yerine kavga etmeyi tercih ettiler!

Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!

(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor

İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!

Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!

Başkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmekBaşkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmek

Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılarErmenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Alkol alıp mezarlığa girip hırsızlık yapıp matkabı çalan hırsız yakayı ele verdiAlkol alıp mezarlığa girip hırsızlık yapıp matkabı çalan hırsız yakayı ele verdi

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!
Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!
Son Haberler
Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Kavga eden çocukları ayırıp, barıştırmak yerine kavga etmeyi tercih ettiler!
Kavga eden çocukları ayırıp, barıştırmak yerine kavga etmeyi tercih ettiler!
Alkol alıp mezarlığa girip hırsızlık yapıp matkabı çalan hırsız yakayı ele verdi
Alkol alıp mezarlığa girip hırsızlık yapıp matkabı çalan hırsız yakayı ele verdi
Çok Okunanlar
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
Thodex davasında karar verildi, "Yolun sonu görünüyor" türküsünü söyledi
Thodex davasında karar verildi, "Yolun sonu görünüyor" türküsünü söyledi
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Hırsızlar affetmedi! Arabalarının camını hava girmesi için azıcık açık bırakanlar dikkat!
Hırsızlar affetmedi! Arabalarının camını hava girmesi için azıcık açık bırakanlar dikkat!
Kayseri'de Güven Timleri, güven vermeye devam ediyor
Kayseri'de Güven Timleri, güven vermeye devam ediyor
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı