İstatistik Büro Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İstatistik Büro Elemanı görev tanımı nedir, İstatistik Büro Elemanı ne iş yapar, İstatistik Büro Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İstatistik Büro Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İstatistik Büro Elemanı Tanımı;

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İstatistik Büro Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İstatistik Büro Elemanı Maaşları

İstatistik Büro Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İstatistik Büro Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İstatistik Büro Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4312.03

Meslek Adı :

İstatistik Büro Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

İstatistik, Finans Ve Sigortacılıkla İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Araştırma ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla istatistiki bilgiler hazırlayan, raporlar tutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İstatistik Büro Elemanı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toplumun belirli kesimlerinde veya belirli bir faaliyet koluna yönelik işyerlerinin tümünden istatistiki bilgiler derlemek için bilgi toplayacağı kaynağa gitmek,

b) Yetkililere görevini ve bilgi toplama amacının anlatıp, anket veya soru kağıdındaki soruları muhatabına yönelterek aldığı cevapları ankete veya soru kağıdına yazmak,

c) Aldığı bilgilerin tümünü forma doğru olarak işlemek,

d) Postayla cevap vermesi gereken kişilere ait soru kağıtlarının takibini yapıp, zamanında göndermeyenleri ziyaret ederek, doldurulup gönderilmesi gerekliliğini hatırlatmak,

e) Bilginin kapsamını ve tamamlığını kontrol edip, elde edilen verileri toplamak veya geliştirmek için düzenlemek,

f) Toplamları, yüzdeleri ve diğer detayları hesaplayıp, istenen biçimde verileri tablolaştırmak,

g) Hesap makinelerini, yüzde tabloları vb. hesap yapan diğer makineleri kullanmak,

h) Hazırladığı verileri kontrol için organizatörlere sunmak,

i) Kaynak malzeme hakkında raporlar hazırlayabilir ve olaylara dayanan bilgileri dağıtabilir.

j) Toplanan istatistiki verilerin aktarılmasına yardımcı olabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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