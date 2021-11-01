İstatistikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 İstatistikçi Maaşları, İstatistikçi İş İlanları

İstatistikçi görev tanımı nedir, İstatistikçi ne iş yapar, İstatistikçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İstatistikçi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İstatistikçi Tanımı;

Ekonomik, sosyal ve kültürel konularda istatistikler elde etmek amacıyla bilgiler derleyen, düzenleyen, analiz eden, istatistiki bilgiyi yorumlayarak kullanıma sunar ve istatistik metodlarını geliştirici araştırmalar yapan kişidir.

İstatistikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 İstatistikçi Maaşları

İstatistikçi maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük İstatistikçi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İstatistikçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İstatistikçi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İstatistikçi Ne İş Yapar?

İstatistikçi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir istatistik probleminin çözümü için gerekli bilgilerin karakter ve hacmini belirlemek,

b) Bilgi derlemek üzere yapılacak anket çalışmalarını koordine etmek,

c) Anketleri yönlendirmek, anket formlarındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek, sayım anket veya cari işlemlerle toplanmış bilgilere göre farklarını belirlemek,

d) Bilgi derlenmesi ve birleştirilmesi konularında verimli teknikler geliştirmek,

e) Bilgileri kart, grafik, diyagram ve yazılı özetlet halinde değerlendirmek,

f) Araştırma sonuçlarını yazılı olarak ilgililere iletmek,

g) Bölgesel araştırma çalışmalarını planlayıp organize edebilmek, anketörlere eğitim seminerleri verebilmek, istatistik branşlarından birinde uzmanlaşabilmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İstatistikçi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

Meslek Birim Grubu :

Matematikçiler, İstatistikçiler Ve Aktüerler

İstatistikçi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İstatistikçi mesleğinin meslek kodu 2120.03 olarak belirlenmiştir



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