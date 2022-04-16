İtfaiye Santral Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İtfaiye Santral Memuru görev tanımı nedir, İtfaiye Santral Memuru ne iş yapar, İtfaiye Santral Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İtfaiye Santral Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İtfaiye Santral Memuru Tanımı;

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İtfaiye Santral Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İtfaiye Santral Memuru Maaşları

İtfaiye Santral Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İtfaiye Santral Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İtfaiye Santral Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4223.04

Meslek Adı :

İtfaiye Santral Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Telefon Santrali Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İtfaiye haber merkezinde itfaiye hizmetlerinde kullanılan iletişim araçlarını kullanarak gelen ihbarları kaydeden ve ekipleri olay yerine yönlendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İtfaiye Santral Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen ihbarlarda olayın türü ve mahiyetini ve telefon numarasını, açık adresini not etmek,

b) Tereddütlü durumlarda, ihbar telefon numarasından teyit işlemini yapmak,

c) Zil , telefon, telsiz anonsu ile ekiplere haber vermek ve ekibin çıkışını sağlamak,

d) İhbarı veren ile sürekli irtibat halinde olmak ve olayın seyri hakkında bilgi akışını sağlamak,

e) Bilgileri değerlendirmek ve ekip amirini bilgilendirmek,

f) Olayın seyrine göre ekip amirinin talepleri doğrultusunda olay yerine ilave araç ve ekipman göndermek,

g) Polis, jandarma, ambulans, doğalgaz ve elektrik işletmesi birimlerini olay yerine yönlendirmek,

h) İtfaiye ekibinin olaya çıkış ve varış saatlerini olay bildirim formuna kaydetmek,

i) İtfaiye teşkilatının iç ve dış iletişimini sağlamak,

j) İlgili meteoroloji biriminden hava durumu hakkında bilgi almak,

k) Haberleşme sisteminde meydana gelen arızaları ilgili birime bildirmek,

l) Görevi ile ilgili araç-gereçleri ve ekipmanları hazır bulundurmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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