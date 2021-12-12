İthalat-İhracat Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İthalat-İhracat Müdürü görev tanımı nedir, İthalat-İhracat Müdürü ne iş yapar, İthalat-İhracat Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İthalat-İhracat Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İthalat-İhracat Müdürü Tanımı;

İş yerinin üretilen malların ve iş yerinin ihtiyacı olan malların tedariğini sağlayan kişidir.

İthalat-İhracat Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 İthalat-İhracat Müdürü Maaşları

İthalat-İhracat Müdürü maaşı ortalama aylık 7.800 - TL’dir. En düşük İthalat-İhracat Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İthalat-İhracat Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İthalat-İhracat Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İthalat-İhracat Müdürü Ne İş Yapar?

İthalat-İhracat Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: İş yerinin üretilen malların ve iş yerinin ihtiyacı olan malların tedariğini sağlayan kişidir.

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İthalat-İhracat Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Satış Ve Pazarlama Müdürleri

İthalat-İhracat Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İthalat-İhracat Müdürü mesleğinin meslek kodu 1221.10 olarak belirlenmiştir

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