Izgara Ustası Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Izgara Ustası Yardımcısı görev tanımı nedir, Izgara Ustası Yardımcısı ne iş yapar, Izgara Ustası Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Izgara Ustası Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Izgara Ustası Yardımcısı Tanımı;

Köfte, et, tavuk, balık vb. ızgara türleri için yapacağı eti seçme, hazırlama, özel baharatlarla karıştırıp yoğurma, ızgarada pişirme ve servise hazır hale getirme işlerinde ızgara ustasına yardım eden kişidir

Izgara Ustası Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Izgara Ustası Yardımcısı Maaşları

Izgara Ustası Yardımcısı maaşı ortalama aylık 5.250 - TL’dir. En düşük Izgara Ustası Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Izgara Ustası Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Izgara Ustası Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Izgara Ustası Yardımcısı Ne İş Yapar?

Izgara Ustası Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Izgarayı kullanıma hazırlamak,

b) Temizlik kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Menünün özelliğine göre kıymanın içine konulacak malzemeleri hazırlamak,

d) Kıymayı ve diğer malzemeleri karıştırmak, yoğurarak homojen hale getirmek, şekillendirmek, dinlendirmek,

e) Menünün özelliğine göre uygun sosları ve garnitürleri hazırlamak,

f) Köfte, et, tavuk, balık türlerden ızgara işlerinde yardımcı olmak,

g) Izgara yaptığı köfte, et, tavuk, balık vb. servise hazır hale getirmek,

h) Malzemelerin satın alınması, depolanması ve saklanması ile ilgili işleri yapmak,

i) Izgarayı temizlemek ve bakımını yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Izgara Ustası Yardımcısı Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Izgara Ustası Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Izgara Ustası Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 9411.15 olarak belirlenmiştir



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