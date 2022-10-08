Jakar Kartı Delicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jakar Kartı Delicisi görev tanımı nedir, Jakar Kartı Delicisi ne iş yapar, Jakar Kartı Delicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jakar Kartı Delicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jakar Kartı Delicisi Tanımı;

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Jakar Kartı Delicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Jakar Kartı Delicisi Maaşları

Jakar Kartı Delicisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Jakar Kartı Delicisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jakar Kartı Delicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.27

Meslek Adı :

Jakar Kartı Delicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen desen raporlarına göre jakar kartlarına delikler açan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jakar Kartı Delicisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Delinecek kartı makinenin silindirine takıp kartın ucunu zımba yatağı arasından geçirerek kenar deliklerini zımba yatağının dişlilerine yerleştirmek,

b) Verilen desen raporunu göstergeli merdaneye sarmak,

c) Makineyi çalıştırıp, desen raporuna göre numaralı tuşlara basıp ilgili kol yardımıyla makinenin çalışmasını otomatiğe almak,

d) Makinenin otomatik çalışmasına nezaret ederek kartın desen raporuna göre delinmesini sağlamak,

e) İşin bitiminde delinen kartı ve desen raporunu makineden çıkartmak,

f) Karton uçlarını yapıştırmak veya bantlayarak birleştirebilir.

g) Kullanılan makinenin tipine göre ayırtedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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