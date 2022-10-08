JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) görev tanımı nedir, JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) ne iş yapar, JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) Tanımı;

__

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) Maaşı Ne Kadar? 2022 JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) Maaşları

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.54

Meslek Adı :

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil sektöründe kumaşın çektirme metoduyla dar boğazdan geçerek devirli olarak boyanması işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin temizliğini kontrol etmek, b) Boya kalıntısını kontrol etmek ve temizlemek,

c) Yıkamadan geçen ham kumaşın ucuna bir ip bağlayarak makinenin içindeki dar boğazdan geçirip ipin ucunu kumaşı makineden kolay çıkartabilmek için kapağın dışında bırakmak,

d) Makine uyarılarına göre prosesi takip ederek makineyi onaylamak,

e) Laboratuardan gelen boyaların kazanlara ulaşmasının ardından makineye onay vererek boyama işleminin gerçekleşmesini sağlamak,

f) Makinenin uyarılarını takip ederek hatalı boyamaya engel olmak, g) İşlem bitiminden sonra makinenin iç ve dış temizliğini yapmak,

h) Soda, asit, tuz gibi gerekli kimyasalları tanımak ve ayırt edebilmek,

i) Boya, renk ve kumaşları bilmek

j) İş bitiminde üretimi vardiya amirine teslim etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?