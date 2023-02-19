Juan Pablo Tello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Tello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Tello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Tello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Tello 13 Mart 2000 tarihinde Calí şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Tello Perlaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Tello Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLD SPORTS MANAGEMENT SAS yapmaktadır. Juan Pablo Tello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Tello'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Tello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Tello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Tello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Tello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Orsomarso SC

Juan Pablo Tello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Tello şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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