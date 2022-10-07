Kaba Etraj Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaba Etraj Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Kaba Etraj Makinesi İşçisi ne iş yapar, Kaba Etraj Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaba Etraj Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaba Etraj Makinesi İşçisi Tanımı;

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Kaba Etraj Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaba Etraj Makinesi İşçisi Maaşları

Kaba Etraj Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kaba Etraj Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaba Etraj Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.47

Meslek Adı :

Kaba Etraj Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pamuk elyafını işeyerek gevşek elyaf katları haline getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaba Etraj Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen elyafın ucunu makinenin ilgili kısımlarından geçirerek, silindirler altına vermek,

b) Makineden çıkan elyaf katlarının sarılması veya toplanması için makineye boş makaraları takarak veya boş kovaları makine ağzına yanaştırmak,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve elyafın makineden geçişini kontrol etmek,

d) Kopan elyaf katlarını parmak hareketleriyle bağlamak,

e) Makineye elyaf ikmali yapmak,

f) Katlarla dolan makara veya kovaları boşlarıyla değiştirip, makineyi temizlemek,

g) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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