Kablo Ağı Bantlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kablo Ağı Bantlama Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kablo Ağı Bantlama Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Kablo Ağı Bantlama Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Kablo Ağı Bantlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kablo Ağı Bantlama Elemanı görev tanımı nedir, Kablo Ağı Bantlama Elemanı ne iş yapar, Kablo Ağı Bantlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kablo Ağı Bantlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kablo Ağı Bantlama Elemanı Tanımı;

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Kablo Ağı Bantlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kablo Ağı Bantlama Elemanı Maaşları

Kablo Ağı Bantlama Elemanı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kablo Ağı Bantlama Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kablo Ağı Bantlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.09

Meslek Adı :

Kablo Ağı Bantlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Farklı özelliklerdeki kablo ağı sistemlerinin, hareket halindeki montaj panoları üzerinde hazırlanması aşamasında, hareketli pano kendi bölümünü terk edinceye kadar kablo uçlarına ve konnektörlere üretim planındaki değişik tür ve özelliklerdeki malzemeleri takan ve ayrı kablolarda veya kablo demetlerinde farklı boy ve özelliklerde bantlama işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kablo Ağı Bantlama Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Vardiya başlangıcında üretim program bilgilerini incelemek, kullanacağı sarf ve yardımcı malzemeleri tespit etmek ve kullanacağı malzemeleri ilgili birimden temin etmek,

b) Montaj ve bantlama malzemelerini çalışma alanındaki tanımlı bölümlerde kullanıma hazırlamak,

c) Hazırlık aşaması bittikten sonra hareketli hat üzerinde talep edilen özelliklere uygun montajı yapılmış kablo ağıları ve konnektörlerin uçlarına ilgili plastik parça ve aparatları elle takmak (plastik kilit, conta, konnektör kapağı vb.),

d) Talimatlarda belirtilen bantlama şekillerini kullanarak kablo demetlerini ayrı ayrı bantlamak,

e) Kablo ağının sürtünme ihtimali olan kısımlarını tekstil bandı ile bantlamak,

f) Bantlama yaptığı bölümü pano üzerindeki kontrol işaretlerinden de takip ve kontrol etmek,

g) Çoklu kablo demetlerinin dağılmasını önlemek için plastik kelepçe ile kelepçelemek,

h) Konditlenecek kabloları konditlemek, konditlenen uçları bantla sarmak,

i) Sorumluluğundaki bantlama işlemleri ile ilgili standart kontrolleri yapmak,

j) İş akışıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi bir üst amirine iletmek,

k) Bantlama ile ilgili küçük aksaklıkları gidermek, gideremeyeceği sorunları amirine bildirmek,

l) Dönerli hat üzerinde sorumluluğunda bulunan bölümün ve çalışma alanının genel tertip ve düzenini sağlamak,

m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kablo Ağı Bantlama Elemanı maaşlarına ek olarak sizlerde Kablo Ağı Bantlama Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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