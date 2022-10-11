Kablo Ağı Kesme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kablo Ağı Kesme Operatörü görev tanımı nedir, Kablo Ağı Kesme Operatörü ne iş yapar, Kablo Ağı Kesme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kablo Ağı Kesme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kablo Ağı Kesme Operatörü Tanımı;

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Kablo Ağı Kesme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kablo Ağı Kesme Operatörü Maaşları

Kablo Ağı Kesme Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Kablo Ağı Kesme Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kablo Ağı Kesme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.10

Meslek Adı :

Kablo Ağı Kesme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayar destekli hidrolik ? pnömatik makinelerde, mekanik preslerde ve farklı işlevleri bulunan kesme makinelerinde değişik çaplardaki kabloların tanımlı boylarda kesilmesi, kablo uçlarının sıyrılması, conta ve konnektör takılması için gerekli bağlantı ve düzenlemeleri yapan, makineleri çalıştıran ve talep edilen özelliklere göre kablonun seri üretimini sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kablo Ağı Kesme Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bir önceki vardiyada yapılan, halen devam edilen veya yapılması gereken işlemler hakkında gerekli ön bilgileri vardiya görevlisinden almak,

b) Üretime başlamadan önce sorumluluğunda bulunan makine ve donanımı gözle kontrol etmek,

c) Üretimini yapacağı ürünü ve bu ürün için kullanılacak kablo, conta, kalıp, etiket vb. malzemeleri ve uygun üretim kalıbını tespit etmek,

d) Kablo makaralarını inceleyerek, renk, kalınlık, çizgi vb. yönlerden üretim kartı bilgilerine uygunluğunu kontrol etmek, kalıbı kontrol ederek talep edilen kalıp olduğundan emin olmak,

e) Kablo makarasını makaralık bölümünde tanımlı yere elle oturmak, kablo ucunu tespit etmek,

f) Kablo ucunu makinenin otomatik kullanımına hazırlamak, makine işlem bölümüne kadar kabloyu ilerletmek, kablonun ilerlemesini ve düzeltilmesini sağlayan makara ve ruloların kavrama ayarlarını kontrol etmek, sapma varsa ayarlamak,

g) Kalıp cihazını makinedeki kalıp yuvasına elle yerleştirmek, kalıbın yuvaya sabitlenmesini sağlamak, pnömatik hortumlarının bağlantılarını yapmak, terminal şeritlerini makinenin kullanımına hazırlamak, gerekli bağlantı ve düzenlemelerini yapmak,

h) Ürün verilerinin bilgisayar ortamında girişini yaparak makinelere ürün tanıtımını yapmak,

i) Makine ve cihazları kesme, sıyırma, conta takma, vb. işlemler için kullanıma hazırlamak, deneme çalışması yaparak çıkan numune kabloyu incelemek ve standartlara göre makine ayarlarını yapmak,

j) Seri üretime başlamadan evvel tüm deneme ve ayar işlemlerini gerçekleştirerek talep edilen özelliklere en uygun üretimin yapılmasını sağlamak,

k) Makine ve cihaz ayarları sonrasında seri üretimi başlatmak, çalışma süresince meydana gelen arıza ve aksaklıkları zamanında amirine bildirmek,

l) Hazırlanan

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